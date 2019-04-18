Житель Кингисеппа сломал соседу череп пластиковой трубой

Пострадавшего увезли с улицы Химиков около полуночи. Фото: pixabay.com

Пострадавшего увезли с улицы Химиков около полуночи. Фото: pixabay.com

Врачи называют состояние пострадавшего тяжелым.

Житель Кингисеппа напал на соседа с пластиковой трубой в руке, сообщили Gazeta.SPb в полиции Ленинградской области в четверг 18 апреля. Конфликт между двумя мужчинами произошел ночью 17 апреля и закончился госпитализацией одного из них.

В полиции Ленобласти не уточняют причины ссоры между двумя жителями Кингисеппа. Известно, что драка произошла на улице Химиков около 00:30. Мужчина ударил обидчика пластиковой трубой — теперь врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Его состояние называют тяжелым.

Полиция Ленобласти возбудила дело — подозреваемого в причинении тяжелого вреда обязали явиться в участок, передают в МВД Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионер ударил молодого соседа ножом на Куйбышева в Санкт-Петербурге.