Петербуржец воровал госномера и оставлял записку на лобовом

Обвиняемый признан виновным в краже 18-ти номерных знаков с транспортных средств.

Суд установил, что Андрей Сметанкин в ноябре 2017 года неоднократно совершал хищение госномеров с автомобилей. Он действовал в Выборгском районе. Под рычагом стеклоочистителя злоумышленник оставлял записку с печатным текстом, в которой требовал перевести 1 тысячу рублей на киви-кошелек для возврата номеров, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

По описанной схеме Сметанкин ввел в заблуждение не менее 18-и человек, так как номера он возвращать не собирался.

Мировым судьей судебного участка №26 Санкт-Петербурга был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей. Мужчина признан виновным в совершении нарушения, предусмотренного статьей о неправомерном завладевали государственным регистрационным знаком ТС.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что у 81-летней пенсионерки украли почти полмиллиона рублей.