Петербуржцев заманивают в Чечню покушать и погулять

Несмотря на отсутствие прямого авиарейса Петербург – Грозный главный чеченский туроператор республики рассчитывает на отдыхающих из Петербурга.

Презентация туристического потенциала Чеченской республики прошла в Петербурге на достойном уровне. Со стороны властей Северной столицы отдых на Кавказе хвалил Евгений Панкевич, председатель Комитета по туризму Правительства СПб, от Чечни выступал министр по туризму республики Муслим Байтазиев.

Судя по рассказу куратора туристско-экскурсионной деятельности республики Дагмары Исаковой в Чечне туристу есть чем заняться. Грозный, разрушенный на 98% во время войн на рубеже 20 и 21 веков (читай – полностью уничтожен) восстановлен в рекордные сроки и сейчас стал современным и красивым городом. ГУП «Тур-Экс», который занимается приемом туристов в республике разработал несколько программ пребывания рассчитанных на разное время – от двух дней до почти недели.

В программах много интересного: от сотен видов шашлыков, катания на скакунах, до гонок на почти секретных военных багги и стрельбы из автоматов. Ну и горы, само-собой, проспекты Грозного, лезгинка и кавказское гостеприимство.

В результате в Чечне фиксируют рост туристов: в 2018 году республику посетило 146 тысяч туристов, что на 19% больше чем в предыдущем сезоне. Туризм в Чечне стали активно развивать с 2012 года, тогда регион посетило 32 тысячи человек.

Сейчас Грозный посещает порядка 700 экскурсантов ежедневно и Дагмара Исакова ожидает дальнейшего увеличения числе туристов. Петербуржцы могли бы вполне обеспечить этот рост, хотя бы потому, что на Кавказе очень мягкая зима, поздняя осень и ранняя весна. Там уже вполне комфортно в марте, когда на Севере еще бушуют метели или льют серые дожди.

Однако, главным препятствием для поездки петербуржцев на уик-энд в Грозный и его окрестности может стать отсутствие прямого авиасообщения. Об этом говорили туроператоры Петербурга на презентации туристического потенциала Чеченской республики. Сейчас, когда растет интерес к внутреннему туризму авиаперелеты нужно развивать.