«Заубер Банк» оштрафован за нарушение закона о противодействии коррупции

Банк устранит нарушения закона Фото: Pixabay
Банк устранит нарушения закона Фото: Pixabay

В Калининском районе Петербурга прокуратура уличила АО «Заубер Банк» в несоблюдении требований закона при трудоустройстве бывших госслужащих.

В рамках закона работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим ранее должности государственной или муниципальной службы, в течение 2 лет после его увольнения обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора по последнему месту его службы, сообщили в городской прокуратуре.

Согласно материалам проверки, АО «Заубер Банк» нарушила сроки отправки уведомления о заключении трудового договора с новым сотрудником в адрес его последнего места службы.

В отношении юрлица и руководителя юридического управления организации возбуждены административные дела по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности.

По решению мирового суда, юрлицо должно будет выплатить административный штраф в размере 50 тыс. рублей, а должностное лицо — 20 тыс. рублей.

Председателя Правления банка обязали устранить нарушений закона.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что уволенного сотрудника вернула на работу прокуратура.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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