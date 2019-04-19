Отели и гостиницы Петербурга должны пройти классификацию

В комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга напомнили о необходимости пройти классификацию для получения свидетельства о присвоенной категории.

В противном случае отели и гостиницы будут нести административную ответственность за предоставление услуг гостиничного бизнеса без свидетельства о категории, использование «звезд» в рекламе и названии отеля и прочее. Нарушения будут пресечены предупреждениями, а после — административным штрафом, сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

До 1 июля 2019 года классификацию должны пройти гостиницы, имеющие более 50 номеров. До 1 января 2020 года — имеющее более 15 номеров. До 1 января 2021 года — все гостиницы.

С 27 февраля этого года в силу вступило положение об обязательной классификации отелей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов объяснил, зачем вводить туристический сбор.