Экс-участковый, скорректировавший план своей работы, осуждён за подлог

В Красногвардейском районе Петербурга Евгений Мироненко признан виновным за подлог. Злоумышленник, являясь должностным лицом, в корыстных целях внёс в официальные документы заведомо ложные сведения.

Согласно материалам дела, в июне 2018 года прокуратура провела проверку. В ходе неё было установлено, что участковый уполномоченный территориального отдела, преследуя личную выгоду, а именно улучшение статистических показателей своей работы и выполнения плана, внес в официальные документы ложные данные.

Согласно внесённой информации, двое петербуржцев совершили административные правонарушения, якобы появившись в общественных местах в нетрезвом виде, сообщили в городской прокуратуре.

Из-за этих подлогов граждан признали виновными в совершении правонарушений и назначили наказание в виде штрафа.

Однако позже было установлено, что фактически ничего подобного потерпевшие не совершали. В то время, когда они якобы совершили правонарушения, один из мужчин отбывал срок, а другой находился в квартире по месту жительства.

По факту совершения двух служебных подлогов прокуратура возбудила и расследовала уголовное дело.

В зале суда подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Кроме того, Мироненко на 2 года лишили права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

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