Смольный расправился с очередными нелегальными павильонами

Также в городе стало на два автосервиса меньше.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Комитет по контролю за имуществом решил освободить несколько незаконно занятых участков. Так, на набережной Обводного канала расположилось кафе и два автосервиса. Они занимали территории без разрешения, поэтому Комитет уведомил владельцев о том, что постройки необходимо снести. Предупреждения были проигнорированы, поэтому ведомство перешло от слов к действиям.

Та же участь постигла павильоны на Богатырском и Гражданском проспектах. До этого договора с их владельцами существовали, вот только их расторгли как минимум несколько месяцев назад.

В эту пятницу также перестал работать магазин на улице Верности. Его не стали демонтировать, но территорию освободили – выселение должно было состоятся еще в конце 2018 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Фрунзенском районе демонтировали незаконные элементы благоустройства.