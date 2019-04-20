Шампанское рекой: В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Скрывать свой восторг хоккеисты и не планировали. Фото: https://twitter.com/скрин видео
Скрывать свой восторг хоккеисты и не планировали. Фото: https://twitter.com/скрин видео

Армейцы завоевали первый в истории своего клуба Кубок Гагарина. Реки шампанского в связи с такой громкой победой прилагались.

Буквально 9 часов назад в Twitter появилась запись того, как московский ЦСКА празднует победу в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Тогда они встретились с омским “Авангардом”, сообщает “Спорт-Экспресс”.

Скрывать свой восторг хоккеисты и не планировали, Кубок до краев наполнили шампанским и в прямом смысле купались в нем. Ничего странного в таком поведении нет, поскольку для армейцев это первый в их истории Кубок Гагарина.

Напомним, четвертый матч финала завершился победой ЦСКА в овертайме со счетом 3:2. Столичная команда одолела соперника во всех четырех играх серии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Никита Гусев все-таки подписал контракт с клубом НХЛ “Вегас”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
видео кубок гагарина цска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смертельную аварию на ЗСД, в которой погибли 8 человек, будут разбивать в суде
Туристка из Швейцарии разбила голову в Эрмитаже
Петербуржцы делятся фотографиям весеннего “малинового” заката
Девятиэтажки — это предел: Во Всеволожске могут запретить строить выше
Водителей предупреждают о реверсивном движении на мосту Дружбы
Шампанское рекой: В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка ...
Купаться в фонтанах Петербурга опасно для здоровья
“Уральский Халк” Иван Штырков отменил бой в Петербурге