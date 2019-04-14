Никита Гусев все-таки подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас»

Слухи о переходе хоккеиста ходили давно, но яро отрицались.

Обо всем стало известно сегодня, 14 апреля. Один из самых успешных хоккеистов СКА покидает команду и уходит играть за «Вегас» в качестве новичка. Пока что контракт рассчитан всего на год, говорится в сообщении клуба. Первая тренировка состоится уже в понедельник. Болельщикам уже рассказали, под каким номер будет играть Никита Гусев в новой команде – под 17-м, передает ТАСС.

Напоминаем, что до этого в СМИ не раз писали о возможном переходе хоккеиста из петербургской команды в «Вегас», но информацию называли фейком.

К слову, Никитай Гусев выступал за СКА на протяжении четырех лет. Он является обладателем Кубка Гагарина, а также чемпионом Олимпийских игр и призером чемпионата мира 2017 года.

«Крутотень, теперь я за «Вегас», — отреагировал один из пользователей «Вконтакте» на новость.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что хоккеисты “СКА” Гусев и Гавриков летят на Кубок Стэнли.