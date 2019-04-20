В Смольном сообщили о начале Весенней недели добра

Митянина посетила поликлинику в Московском районе Петербурга. Фото: gov.spb.ru
Митянина посетила поликлинику в Московском районе Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Анна Митянина приняла участие в субботнике и посадила ель.

Вице-губернатор Анна Митянина поучаствовала в субботнике в Санкт-Петербурга и посадила несколько елей у Врачебно-физкультурного отделения поликлиники №75, сообщили в Смольном 20 апреля.

Митянина посетила передвижной пункт переливания крови в парке “Россия — моя история”, где для школьников в музейном центре устроили интерактивные уроки, передают в правительстве Петербурга.

В Смольном сообщили о начале Весенней недели добра — власти Петербурга и его жители будут работать рука об руку для решения общих проблем. Какой-то конкретной программы мероприятий на эту неделю в правительстве Санкт-Петербурга не уточнили. Занятно, что следующая неделя в православии является Страстной — по библейскому преданию, в Вербное воскресенье 21 апреля Иисус Христос въехал в Иерусалим, а 28 апреля православные празднуют Пасху.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов починил скамейку на субботнике.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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