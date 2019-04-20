Беглов раскритиковал Фрунзенский район

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с местными жителями раскритиковал район по нескольким аспектам.

Беглов на встрече с горожанами рассказал, что дороги в районе находятся в неудовлетворительном состоянии, а на территории района кране много несанкционированной рекламы. Беглов отметил, что недоволен тем, что жители вынуждены парковаться на газонах, следовательно в районе нет достаточного количества парковочных мест.

Глава города не обошел стороной вопрос экологической загрязненности Санкт-Петербурга. Он напомнил, что экологическое состояние городской среды нужно беречь. Для этого в Петербурге ходят электробусы, например. Они не наносят вреда атмосфере, но ничем не уступают другому транспорту, пишут «Невские Новости».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на общегородской субботник вышло почти четверть миллиона человек.