У лебедей, спасенных из мазута, обнаружили в теле дробь

Лебедей нашли ещё 23 марта. Они приземлились на мазутный отстойник городской ТЭЦ, были спасены и доставлены в центр реабилитации диких животных «Сирин».

Сначала предполагалось, что спасти птиц вряд ли получится, шансы были крайне невелики. Однако сотрудники центра не сдавались, и лебедей удалось хорошо отмыть. Они стали набирать сил и сами кушать. Сейчас центр «Сирин» сообщил, что лебедям провели рентген.

На рентгеновском снимке видно, что в теле одной птицы 6 пуль дроби, а у второй — 2 пули.

Кроме того, птицы стали активно лысеть. От мазута и чистящих средств их кожа сильно пересохла, и перья выпадают сами.

Сейчас за лебедями, находящимися в вольере, можно наблюдать в режиме онлайн.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лебеди, спасенные из мазутного озера, начали самостоятельно есть (видео).