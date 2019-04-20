Полицеские Петербурга делятся своей кровью

Сегодня, 20 апреля, по всей стране проходит Всемирный день донора крови 2019.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга решили поддержать добрую инициативу и добровольно сдали кровь.

Сбор крови у сотрудников правоохранительных органов проходил в Военно-Медицинской академии имени С. М. Кирова.

Донорами крови стали сотрудники полка патрульно-постовой службы, в том числе сотрудники туристической полиции, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Добровольно сдали кровь порядка десяти человек, в их числе была одна девушка. Некоторые из добровольцев сдавали кровь в первый разв жизни, другие делают это на постоянной основе и уже стремятся к званию почетного донора.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в выходные на Пионерской площади пройдет Фестиваль света.