Менеджер Штыркова дал комментарий об отмене встречи

Иван Штырков. Фото: Instagram
Иван Штырков. Фото: Instagram

Сегодня стало известно о том, что российский боец смешанных единоборств Иван Штырков не будет участвовать в предстоящем турнире UFC.

Турнир UFC стартовал сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный». Штырков в рамках чемпионата должен был сразиться с американским бойцом Девеном Кларком.

Однако накануне ночью боец почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья, ему вызвали врачей. Специалисты поставили Ивану предварительный диагноз. В связи с этим, по решению медицинского департамента, бой Штыркова с Кларком был отменен.

Прокомментировал ситуацию менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин. Он назвал сложившуюся ситуацию крайне неприятной. Кроме этого, он сообщил, что у команды есть план лечения бойца.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “уральский Халк” Иван Штырков отменил бой в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
UFC Антон Глазырин Иван Штырков
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Корвет «Гремящий» наконец выйдет в море для испытаний
Менеджер Штыркова дал комментарий об отмене встречи
В Петербурге ограбили и избили протестантского пастора
Петербуржец выстрелил себе в живот во время чистки ружья
Полицеские Петербурга делятся своей кровью
Вербное воскресенье будет ясным, теплым и безветренным
У лебедей, спасенных из мазута, обнаружили в теле дробь
В отношении гендиректора “Пулково” возбудили уголовное дело