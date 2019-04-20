Менеджер Штыркова дал комментарий об отмене встречи

Сегодня стало известно о том, что российский боец смешанных единоборств Иван Штырков не будет участвовать в предстоящем турнире UFC.

Турнир UFC стартовал сегодня, 20 апреля, в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный». Штырков в рамках чемпионата должен был сразиться с американским бойцом Девеном Кларком.

Однако накануне ночью боец почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья, ему вызвали врачей. Специалисты поставили Ивану предварительный диагноз. В связи с этим, по решению медицинского департамента, бой Штыркова с Кларком был отменен.

Прокомментировал ситуацию менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин. Он назвал сложившуюся ситуацию крайне неприятной. Кроме этого, он сообщил, что у команды есть план лечения бойца.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что “уральский Халк” Иван Штырков отменил бой в Санкт-Петербурге из-за плохого самочувствия.