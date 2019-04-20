Евлоев одержал победу в своем первом бою

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев победил в своем первом сражении в турнире UFC, который начался сегодня, 20 апреля, в Петербурге.

Евлоев одержал победу над корейским бойцом Сен Ву Чоем.

Оба бойца сражаются в категории полулегкого веса.

Чой упорно пытался показать все свои навыки и способности ударника, был высокие кики ногами, однако это не могло сравниться с борьбой российского противника. Евлоев доминировал на ринге, однако досрочную победу получить ему не удалось, пишет «Петербургский дневник».

В итоге один из представителей России на турнире Мовсар Евлоев одержал победу над корейским соперником Сен Ву Чоем по решению судей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что менеджер российского бойца Ивана Штыркова дал комментарий об отмене боя UFC. Причиной отмены стало плохое самочувствие спортсмена.