О завершении своей спортивной карьеры заявил боец ММА Султан Алиев

Российский боец заявил об этом после победы в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на турнире в Петербурге.

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Султану Алиеву 34 года. В активе Алиева 15 побед и три поражения в ММА. Он также является чемпионом мира и Европы по самбо.

О завершении своей спортивной карцеры он сказал после боя в Петербурге. Сам боец сказал, что давно думал завершить карьеру.

“Мне нужно было только провести этот поединок, я рад, что победил в России. Нельзя назвать мою карьеру очень успешной, я все-таки уделял ей не так много времени”, — цитирует бойца ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Уральский Халк” Иван Штырков отменил бой в Петербурге.