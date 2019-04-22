Беглов поручил приступить к выкупу соцобъектов в Петербурге

На это было направлено 10,6 млрд рублей Фото: gov.spb.ru
На это было направлено 10,6 млрд рублей Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил сделать все необходимое для выкупа городом социальных инфраструктурных объектов. Об этом он заявил во время заседания в Смольном.

Сегодня, 22 апреля, проходит совещание врио губернатора Петербурга с членами правительства города. На повестке дня среди прочего — тема выкупа социальных объектов.

Отмечается, что на выкуп соцобъектов было направлено 10,6 млрд рублей. В основном речь идет о поликлиниках, школах и детских садах в новостройках.

Александр Беглов отдал распоряжение в кратчайшие сроки получить данные средства и приступить к выкупу социальных объектов в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов подвел итоги месячника по благоустройству.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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