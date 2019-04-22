Спустя 16 лет наказали бывших моряков за убийство в Кронштадте

Преступников долго не могли найти, пока один из них сам не рассказал о содеянном. Фото: https://pixabay.com

Преступников долго не могли найти, пока один из них сам не рассказал о содеянном. Фото: https://pixabay.com

Мужчины убили состоятельную семью еще в 2003 году.

Петербургский военный суд вынес приговор сегодня, 22 апреля. Известно, что в убийстве обвинили двоих – Константина и Сергея, которые 16 лет назад были моряками-срочниками. Командирование в период службы отправило их делать ремонт в квартире – что делать, конечно же, запрещено. У мужчин в связи с этим были привилегии – их освободили от основных обязанностей, а также разрешили горе-морякам жить не в воинской части. Какое-то время они честно трудились, а затем узнали о богатой семье по соседству.

В какой-то день они зашли к супругам в гости – женщина и мужчина были убиты прямо в прихожей собственной квартиры.

Долгое время сотрудники правоохранительных органов не могли разобрать, кто совершил преступление. Тем временем один из убийц успел обзавестись большой семьей, а его знакомый нашел необычное хобби.

Спустя 14 лет любитель эзотерики пришел в полицию и все рассказал, не забыв упоминать и другого участника происшествия. Обоих признали виновными, один отсидит 9, а другой – 10 лет в колонии строгого режима, передает «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что женщина молчала об изнасиловании своей дочери 4 года.