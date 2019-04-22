Врача «Зенита» допустят к Кокорину

Футбольный клуб получил разрешение на посещение специалиста.

Об этом стало известно 22 апреля. Александр Кокорин получит доступ к спортивному врачу, говорится в сообщении пресс-службы «Зенита». Единственное, пока что до сих пор неясно – когда и как будет проходить осмотр и консультация. «Сине-бело-голубые» отмечают, что одобрили посещение только одного эксперта – он поедет в Москву как только станут известны все подробности.

Кокорин неоднократно жаловался на состояние своего здоровья – у него болит колено и при том давно. Футболист считает, что это из-за того, что он мало двигается. Боль иногда затрудняет любые движения – «сине-бело-голубой» уверяет, что порой ему сложно даже просто ходить.

Напоминаем, что Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, так как их обвиняют в хулиганстве и избиении. Недавно им продлили арест.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым уместилось в 12 минут. В Сеть слили всю запись.