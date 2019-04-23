Автомобиль с таксой Степой найден

Вчера, 21 апреля, сотрудниками ГИБДД Порохового района Псковской области был обнаружен автомобиль марки «Сузуки» без номеров. Машина вызвала подозрение.
Когда водитель заметил сотрудников ГИБДД, он попытался скрыться, однако попытка была пресечена. В автомобиле находились двое жителей Петрозаводска в возрасте 31 год и 41 год. Оба ранее были судимы. Мужчин доставили в местный отдел полиции.
Выяснилось, что найденный автомобиль находится в розыске. Злоумышленники переданы сотрудникам полки Кировского района Ленинградской области, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее, 20 апреля, в отделение полиции Кировского района поступила заявление от 48-летней гражданки об угоне автомобиля марки «Сузуки» в послеке Синявино. В машине находилась такса по кличке Стёпа, а также личные вещи.
Сумма ущерба была оценена в 1,13 миллиона рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Машина и собака возвращены хозяйке.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербурженка отлучилась в магазин и у нее угнали авто, где сидел такса Степа.