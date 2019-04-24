Ученых пугает темп таяния льдов Гренландии

Он ускорился в шесть раз за последние 40 лет.

Об этом рассказала группа ученых из Дании, Нидерландов, США и Франции. Они выяснили, что с 1980-х годов льды с каждым годом таяли все интенсивней. В результате уровень мирового океана повысился на 13,7 миллиметра. Удивительно то, что примерно половина воды попала туда за последние восемь лет.

Из-за глобального потепления льды вряд ли перестанут таять, а это значит, что уровень мирового океана продолжит повышаться. Ученых настораживает, что льды стали водой даже на тех территория острова Гренландия, где раньше они практически не таяли. Эта тенденция пугает специалистов.

Напоминаем, что в первую очередь в опасности находятся государства, которые расположены вдоль береговой линии. Страшнее всего тем, которые разместились на островах – они первыми уйдут под воду в случае максимального повышения уровня мирового океана.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Антарктике ледники тают из-за скрытого источника радиации.