Уругвай прислал в Петербург говядину “из будущего”

На сопроводительных документах дата изготовления указана как "декабрь 2019 года". Фото: Россельхознадзор

На сопроводительных документах дата изготовления указана как "декабрь 2019 года". Фото: Россельхознадзор

Груз в 9 тонн останется лежать на складе, пока службы Уругвая не объяснятся.

В морском порту Санкт-Петербурга простаивает груз говядины в 9 тонн — согласно законам пространственно-временного континуума, он должен прийти только зимой. На замороженном мясе стоит дата изготовления “декабрь 2019 года”, сообщили Gazeta.SPb в Россельхознадзоре Петербурга 24 апреля.

Товар прибыл в Петербург теплоходом, общий вес замороженной говяжьей щеки составил 9,1 тонну. Сейчас мясо отправили на склад “Петролеспорт” — там оно будет временно храниться, пока инспекторы Санкт-Петербурга не получат объяснений от ветеринарной службы Уругвая, передают в Россельхознадзоре Санкт-Петербурга.

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