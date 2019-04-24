Бесплатный Wi-Fi появился между станциями “Приморская” и “Беговая”

Теперь интернет работает на всех станция метрополитена. Фото: https://pixabay.com

Теперь интернет работает на всех станция метрополитена. Фото: https://pixabay.com

Средняя скорость подключения поезда к сети составляет 250 Мбит/с.

С сегодняшнего дня петербуржцы и гости города могут воспользоваться бесплатным Интернетом на перегонах Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена — между станциями “Приморская” и “Беговая”. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на интернет-провайдера петербургского метро “МаксимаТелеком”.

Всего для запуска Wi-Fi установили 22 базовые станции и проложено 23 км оптического и электрического кабеля.

Теперь интернет работает на всех станция метрополитена, оборудованием оснащены 1895 вагонов метро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в общественных местах Петербурга появится бесплатный Wi-Fi