Активисты выступают против застройки Муринского парка

Ранее, летом прошлого года, участок Муринского парка в Калининском районе Санкт-Петербурга перешел пользование ООО «Анна Нова» для постройки спорткомплекса.

Сегодня, в Калининском районе состоялись публичные слушания по вопросу застройки участка Муринского парка, сообщает «Piter.TV».

Летом прошлого года на участке парка было разрешено строительство зданий спортивного комплекса. Строительством занималась организация «Анна Нова». Активисты района говорят том, что строительство началось без проведения предварительных торгов и согласования с гражданами. Жители Калининского района против того, чтобы на территории парка рядом с жилыми домами возводили спортивный комплекс.

Первая очередь зданий спортивного комплекса была сдана уже в 2014 году. А в 2015 году ООО «Анна Нова»заявил о желании занять ещё один участок парка. Вторую очередь он хочет построить на площади в 18 Га.

Жители районе не согласны с этим и читают, что данные действия нарушают закон.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗакСобрании обсуждают поправки к программе реновации.