Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

К футболисту Александру Кокорин наконец-то пропустили врача футбольного клуба «Зенит» для осмотра.

Футболист Александр Кокорин с октября прошлого года находится под стажей в «Бутырке». Он уже долгое время жаловался на непрекращающаяся боль в колене. Сам Кокорин считает, что травма ноги обостряется из-за малой подвижности. Он говорил о том, что ему больно даже просто ходить. Долгое время адвокат футболиста пытался добиться разрешение на визит врача.

Наконец, врач осмотрел футболиста К тому же дал рекомендации по лечению, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя московского управления ФСИН Сергея Цыганкова.

Цыганков также отметил, что врач оценил состояние здоровья больного. Однако распространяться о подробностях заболевания и методе леченая Цыганков не стал.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врача футбольного клуба «Зенит» допустят к Александру Кокорину.