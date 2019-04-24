«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря Дзюбе и Азмуну

Петербургский футбольный клуб остается лидером турнирной таблицы.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Наконец матч 25-го тура РПЛ подошел к концу. На поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге встретились «Зенит» и «Динамо». Большую часть времени игра держала болельщиков в напряжении – счет около часа оставался не открытым. На 60-й минуте это исправил Артем Дзюба, который забил долгожданный гол.

Уже через шесть минут отличился Сердар Азмун, а вот «динамовцы» так и не смогли успешно атаковать ворота «сине-бело-голубых». Таким образом, игра завершилась со счетом 0:2 в пользу «Зенита». Она принесла команде три очка и укрепила позиции команды в турнирной таблице. «Локомотив», находящийся на второй строчке, имеет на восемь очков меньше «Зенита».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба посвятил гол своему сыну – у него сегодня день рождения. К слову, футболист довольно давно не радовал болельщиков голами.