На «Газпром-Арене» буйный болельщик разбил дверь

Как именно разбили стекло - пока не удалось выяснить наверняка. Фото: https://vk.com/spb_today

Как именно разбили стекло - пока не удалось выяснить наверняка. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы уверяют, что мужчина пытался прорваться в фан-зону.

Инцидент случился 24 апреля во время встречи «Зенита» и «Динамо» на петербургском стадионе. Футбольные фанаты, которые видели все своими глазами, уверяют, что болельщик «Динамо» хотел попасть в фан-зону, с которой за игрой наблюдали фанаты «сине-бело-голубых».

Дальше люди рассказывают разные версии произошедшего. Одни пишут, что москвич разбил стекло, после чего его остановили бойцы ОМОН, а другие уверены, что дверь пострадала в результате драки между двумя болельщиками. Пока что ни одна из версий не подтвердилась, передает издание «Фонтанка».

Напоминаем, что расстраиваться болельщикам «Динамо» было из-за чего – их любимая команда проиграла со счетом 0:2. Зато «сине-бело-голубые» до сих пор занимают первую строчку в рейтинге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» обыграл «Динамо» благодаря Дзюбе и Азмуну. Счет открыли только на 60-й минуте.