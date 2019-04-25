В Петербурге благоустроят 50 парков к осени

На эти зоны власти выделят из бюджета 50 миллионов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что парковые зоны будут приводить в порядок все лето, чтобы уже к сентябрю текущего года они были обновлены. Глава города уверен, что благодаря этому удастся сделать горожан счастливее.

Беглов отметил, что он часто общается с петербуржцами, которые жалуются на плохое состояние парков и дворов. Также они хотят, чтобы реки и озера стали доступнее. Врио губернатора убежден, что к просьбам людей необходимо прислушиваться.

К слову, у петербуржцев сейчас есть возможность обратиться к главе города через социальные сети – он для этого зарегистрировался во «Вконтакте». Горожане часто оставляют комментарии и пишут в личные сообщения – Беглов уверяет, что всю информацию передают потом комитетам.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ГАТИ выдала 217 ордеров на благоустройство Санкт-Петербурга.