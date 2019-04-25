Дзюба примерил на себя роль супергероя из «Мстителей»

Футболист решил, что хочет быть Тором.

Фотография в Instagram-аккаунте нападающего футбольного клуба «Зенит» появилась сегодня, 25 апреля. Артем Дзюба сделал фотоколлаж, в котором он предстоит перед подписчиками в роли Тора. Судя по всему, футболист любит фильмы Marvel, так как выразил надежду, что сможет в ближайшее время сходить на «Мстителей» в кино.

«Жду не дождусь»,

— написал он, добавив, что именно так выглядит настоящий Тор.

«Только не спойлери, если посмотришь в день премьеры»,

— просит футболиста один из подписчиков.

Напоминаем, финал саги россияне смогут увидеть 29 апреля. Финал будет длиться три часа, но, судя по отзывам в сети, оно того стоит. Мировая премьера, к слову, состоялась еще 22 апреля, в России ее решили перенести.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Артем Дзюба посвятил гол своему сыну – он смог забить во время матча «Зенит» – «Динамо».Болельщики уже давно ждали этого от футболиста и удивлялись, почему игрок не радует болельщиков голами.