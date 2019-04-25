Транспондеры ЗСД хотят сделать платными

Пока что никаких официальных данных не поступало.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов рассказал журналистам, что власти города сейчас ведут переговоры с «Магистралью Северной столицы», чтобы сделать транспондеры ЗСД платными. При этом политик отметил, что сумма не будет слишком большой – она немного превысит себестоимость. Пока что ведутся переговоры, поэтому о чем-то конкретном говорить рано, передает издание «Фонтанка».

К слову, транспондером пользуется большинство автолюбителей. Специалисты уверяю, что ими оплачивают более 80% поездок по ЗСД. Сейчас устройства есть у 600 тысяч человек.

Напоминаем, что транспондер – это гаджет, который крепится на лобовое стекло машины. Благодаря ему проезд по ЗСД оплачивается без участия водителя.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что смертельную аварию на ЗСД, в которой погибли 8 человек, будут разбирать в суде.