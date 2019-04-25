Проект очистных сооружений «Красного Бора» одобрили

На рекультивацию понадобиться пять лет. Фото: Pixabay

На рекультивацию понадобиться пять лет. Фото: Pixabay

Он прошел государственную экологическую экспертизу.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем рассказали в комитете по природопользованию. В ведомстве отметили, что все претензии, которые предъявляли к предыдущему проекту, были устранены – теперь очистные сооружения будут соответствовать всем нормам.

Так, например, теперь вторичные отходы будут выпаривать, чтобы от них остались лишь соли – их будут размещать на соответствующих полигонах. Такое решение проблемы устроило экспертов, передает издание «Фонтанка».

Напоминаем, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывал, что «Красный Бор» будет принадлежать федерации. Также его планируют сделать максимально безопасным в рамках программы «Чистая страна».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Петербург заведет в «Красный бор» федеральные средства. Деньги, которые хотели потратить из городского бюджета, потратят на развитие Северной столицы.