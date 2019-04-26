В Петербурге впервые пройдет Дрезденский бал

В Санкт-Петербурге 31 августа этого года состоится одно из важнейших в светском кругу музыкальное событие Европы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в Смольном встретился с художественным руководителем Дрезденского оперного бала Хансом-Йоахимом Фраем.

Данный бал станет крайне масштабным и важным событием в культурной жизни Северной столицы. Для проведения мероприятия будут задействованы 3 площадки. В частности Михайловский театр, где пройдет выступление мировых имен в опере. В филармонии пройдет традиционный бал, а транслироваться он будет на площади Искусств.

Александр Беглов отметил, что проведение данного мероприятия в Санкт-Петербурге поможет поспособствовать укреплению взаимодействия между Россией и Германий.

Кроме того, глава города подчеркнул, что проект может привлечь внимание европейцев к Петербургу и дополнить имиджевую составляющую города.

Для осуществления организации и проведения Дрезденского бала будет создан специальный оргкомитет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что победительница «Студенческой красы 2019» учится в СЗГМУ имени Мечникова.