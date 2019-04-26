«Зенит» заплатит за поведение своих болельщиков

"Зенит" заплатит за поведение болельщиков в Испании. Фото: Gazeta.SPb

Они нанесли ущерб стадиону «Вильярреала».

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций признал петербургский футбольный клуб виновным в разгроме на стадионе в Испании. Теперь «Зениту» предстоит в ближайшее время связаться с «Вильярреалом», чтобы обсудить все и выплатить штраф размером 10 тысяч евро. На это «сине-бело-голубым» дается ровно месяц, говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Напоминаем, что болельщики «сине-бело-голубых» не раз «подставляли» свой любимый клуб. Довольно часто «Зениту» приходится платить за различные шалости своих фанатов – так, например, они проносят на игры пиротехнику, хотя делать это запрещено. Интересно, что ответственным за их поведение является ФК «Зенит». Хотя был случай, когда за проступок двух петербуржцев лишили возможности посещать матчи в течение года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в марте 2019 года «Зенит», несмотря на забитый гол, уступил «Вильярреалу».

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Вильярреал зенит штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный согласовал первомайский марш «за свободные выборы»
«Зенит» заплатит за поведение своих болельщиков
Что делать с рекламой в мае? Отключаем или нет?
«Оранж-девелопмент» лишается последнего имущества
Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Смольный продолжает выбирать подрядчиков для ремонта дорог
Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Быстрицкой
Подземке Петербурга добавят 29 новых станций к 2032 году