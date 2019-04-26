«Зенит» заплатит за поведение своих болельщиков

Они нанесли ущерб стадиону «Вильярреала».

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций признал петербургский футбольный клуб виновным в разгроме на стадионе в Испании. Теперь «Зениту» предстоит в ближайшее время связаться с «Вильярреалом», чтобы обсудить все и выплатить штраф размером 10 тысяч евро. На это «сине-бело-голубым» дается ровно месяц, говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Напоминаем, что болельщики «сине-бело-голубых» не раз «подставляли» свой любимый клуб. Довольно часто «Зениту» приходится платить за различные шалости своих фанатов – так, например, они проносят на игры пиротехнику, хотя делать это запрещено. Интересно, что ответственным за их поведение является ФК «Зенит». Хотя был случай, когда за проступок двух петербуржцев лишили возможности посещать матчи в течение года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в марте 2019 года «Зенит», несмотря на забитый гол, уступил «Вильярреалу».