В Ленобласти потратят 650 млн на улучшение жилищных условий

Огромная сумма будет выделена тем, кто нуждается в хорошем жилье. Фото: pixabay

Огромная сумма будет выделена тем, кто нуждается в хорошем жилье. Фото: pixabay

Начался сбор заявок для тех, кто хочет изменить свои жилищные условия. Всё, что нужно – проживание на территории Ленинградской области и признание вас нуждающимся.

В области полным ходом идёт прием заявок на улучшение жилищных условий. Известно, что в нынешнем 2019 году власти собираются выделить на это более 650 миллионов рублей. Всего государством разработано четыре социальные программы, направленные на улучшение жилищных условий нуждающихся в этом граждан.

Чтобы подать заявление, гражданам нужно прийти в местное отделение МФЦ или администрацию района до 1 августа.

Стоит поторопиться, потому что срок подачи заявок на участие в программе «Обеспечение жильем молодых семей» — до 15 мая.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на модернизацию железных дорог Петербурга выделено 88 млрд.