Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Победителя выявили только буллиты - 3:2 по итогам матча. Фото: ФХР

Победителя выявили только буллиты - 3:2 по итогам матча. Фото: ФХР

Американцы обыграли россиян на групповом этапе, но теперь могут надеяться лишь на 3 место.

Юниорская сборная Россия победила США в мачте полуфинала Чемпионата мира в субботу 27 апреля. Россияне одолели американцев в серии буллитов со счетом 3:2.

Основное время и овертайм не выявили победителя — счет составил 2:2 к самому концу. В серии бросков американцы не забили ничего.

Победа тем радостнее, что российская сборная уступила США на групповом этапе со счетом 6:3.

Финал среди юниоров пройдет завтра в воскресенье 28 апреля. Соперник сборной России определится в матче Канада — Швеция.

Всего в чемпионате играли команды 10 стран. Возрастное ограничение для игроков — не старше 18 лет.

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