Баскетболисты из «Зенита» обыграли «Астану» во время овертайма

В рамках Единой лиги ВТБ состоялся матч между сборной Санкт-Петербурга «Зенит» и казахстанской командой «Астана».

В течение основного времени не удалось выявить победителя — команды шли «нога в ногу». В итоге пришлось играть с применением дополнительного времени. По результатам овертайма матч завершился с счетом 103:95 в пользу «Зенита».

Во время овертайма баскетболисты собрались и ушли в отрыв по очкам. По итогам данного матча «Зенит» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Регулярный сезон подошел к концу. Первое место было присуждено московской команде ЦСКА, которая одержала 22 победы. «Зенит» получил пятое место, а «Астана» завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Россия победила США в полуфинале юниорского Чемпионата мира по хоккею.