Назарбаев обсудил с Джеки Чаном совместные проекты в кино

Джеки Чан и Нурсултан Назарбаев. Фото: @Aidos_Ukibay
Джеки Чан и Нурсултан Назарбаев. Фото: @Aidos_Ukibay

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился со всемирно известным актёром Джеки Чаном в Пекине. Помимо Назарбаев на встрече присутствовали члены китайского актёра, а также посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев.

Об этом в своем профиле Twitter написал пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай.

«Я очень рад встретиться с такой знаменитостью. Вы популярны во все мире», — сказал Назарбаев.

В свою очередь, Джеки Чан поделился своими планами на ближайшие годы и возможностью реализации совместных кинопроектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Астану переименовали в Нурсултан в честь первого и пока что единственного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Такое решение депутаты нижней и верхней палат парламента приняли на совместном заседании.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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