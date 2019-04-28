Одному пассажиру потерпевшего крушение катера в Финском заливе не хватило спасательного жилета

В результате крушения одна женщина погибла, пятеро до сих пор находятся в больнице. Фото: https://pixabay.com
В результате крушения одна женщина погибла, пятеро до сих пор находятся в больнице. Фото: https://pixabay.com

Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Прогулочный катер потерпел крушение накануне поздним вечером в районе Канонерского острова. После прогулки компания из 9 человека решила вернуться на берег, но у судна отказал двигатель. Катер начал терпеть крушение и заполнился водой.

Как выяснили следователи, на борту находилось всего 8 спасательных жилетов. В результате удалось достать из воды восемь человек, один пассажир пока не найден. Спасательная операция продолжается.

В результате крушения одна женщина погибла, пятеро до сих пор находятся в больнице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи рассказали подробности крушения прогулочного катера в Финском заливе.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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