Сергей Семак: “Давайте порадуемся, что мы много забиваем”

Главный тренер “Зенита” высоко оценил игру футболистов в матче с “Крыльями Советов”.

Главный тренер “Зенита” Сергей Семак высоко оценил игру своих футболистов в игре против “Крыльев Советов”. По его словам, клуб хорошо начал игру, но пропустил два мяча и занервничал. Семак заявил, что в команде разберут пропущенные голы, но призвал обратить внимание на количестве мячей у “Зенита”.

Напомним, матч в Санкт-Петербурге 28 апреля завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита».

По словам Семака, во втором тайме “Зенит” подустал — поэтому на поле выпустили пять защитников. Тренер считает, что главная угроза от “Крыльев” состояла в их фланговых подачах. После появления на поле Александра Анюкова, защита “Зенита” стала намного надежнее.

Семак не стал отвечать на вопрос, почему ему удалось набрать больше очков, чем предыдущему тренеру “Зенита” Манчини. По его словам, оценивать работу предшественника — не его задача. Семак подчеркнул, что его обязанность — работать и тренировать футболистов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” гарантировал себе место в “Лиге Чемпионов”.