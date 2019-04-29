Беглов хочет, чтобы городские организации помогали благоустраивать город

Врио губернатора Санкт-Петербурга предложил каждой компании высадить хотя бы по одному дереву.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Глава Северной столицы Александр Беглов отметил, что главы районов должны составить список предприятий, которые помогут властям благоустроить улицы.

«Это наш общий дом, каждому по силам посадить определенное количество деревьев»,

— считает врио губернатора, передает ТАСС.

Напоминаем, что подходит к концу месячник, в ходе которого Санкт-Петербург отмывали после зимы. Рабочие трудятся и днем и ночью. Им помогает спецтехника.

С середины апреля также начали высаживать деревья – их стало на 4,7 тысяч больше, чем было. За весну планируют посадить еще 5,6 тысяч деревьев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Смольный назвал самые чистые районы Петербурга. Таких оказалось три, а вот в пяти жители до сих пор недовольны качеством уборки.