СМИ подсчитали стоимость отдыха Зеленского в Турции

Избранный президент отправился в Бодрум на 3 дня и уже вернулся обратно.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский мог отдохнуть в Турции на $33 тысячи, сообщает РИА Новости 30 апреля. Политик отправился в Борум на 3 дня вместе с родными. Сейчас он уже вернулся в Киев.

Сотрудники отеля отметили, что президент прилетел не в туристический сезон, поэтому виллу ему могли сдать всего лишь за $10 тысяч в сутки — летом она может стоить до $30 тысяч.

Обычную виллу на четырех человек можно снять за $15 тысяч на неделю. Зеленский взял президентскую — в ней уровень комфорта намного выше.

Еще примерно $3 тысячи мог стоить перелет из Киева в Бодрум и обратно в бизнес-классе для четырех человек.

Сегодня по текущему курсу доллара $33 тысячи – примерно 2,128 млн рублей или 871 тысяча гривен.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Зеленский ответил на идею Путина о паспортах для украинцев.