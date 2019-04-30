1 мая изменятся маршруты трамваев и троллейбусов в центре Петербурга

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными празднику весны и труда, в центре Петербурга свой маршрут изменят трамваи и троллейбусы.

С 07:00 до 14:00 по Невскому пр. от пл. Восстания до ул. Марата троллейбусы будут следовать:

№1: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская ул.» №5: от к/ст «ул. Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «пр. Бакунина» №7: от к/ст «Таллинская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст «Новгородская ул.» №10: с 07:00 до 10:00 — от к/ст «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский пр.» №11: с 07:00 до 10:00 — от к/ст «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский пр.» №22: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская ул.»

С 10:00 до 14:00 по Невскому пр. от пл. Восстания до Дворцовой пл., Исаакиевской пл., Литейному пр., ул. Комсомола у пл. Ленина троллейбусы будут следовать:

№3: от к/ст «ул. Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Арсенальной ул., далее по Арсенальной ул. до к/ст «Арсенальная ул. у Минеральной ул.» (обратно: по Минеральной ул.) №8: от к/ст «Троллейбусный парк № 2» по Арсенальной ул., Минеральной ул., Кондратьевскому пр., пр. Металлистов, Апрельской ул., ул. Маршала Тухачевского до к/ст «ул. Маршала Тухачевского» №10: от к/ст «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Б.Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до конечной станции «Ординарная ул.» №11: от конечной станции «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Б.Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Ординарная ул.» №15: от к/ст «Сызранская ул.» по действующей трассе до пл. Московские Ворота, далее по Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна до к/ст «ул. Костюшко» (обратно: без пл. Московские Ворота) №17: от к/ст «Сызранская ул.» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская пл.» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул.Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова) №38: от к/ст «Светлановский пр.» по действующей трассе до Арсенальной ул., далее по Арсенальной ул. до к/ст «Арсенальная ул. у Минеральной ул.» (обратно: по Минеральной ул.) №43: от к/ст «р. Оккервиль» по действующей трассе до Минеральной ул., далее по Кондратьевскому пр., Арсенальной ул. до к/ст «Арсенальная ул. у Минеральной ул.» (обратно: по Минеральной ул.)

С 10:00 до 14:00 по Невскому пр. от пл. Восстания до Дворцовой пл., ул. Комсомола у пл. Ленина трамваи будут следовать:

№3: по двум трассам: — от к/ст «пл. Репина» по Садовой ул., Лермонтовскому пр., Троицкому пр., 1-й Красноармейской ул., Загородному пр., Звенигородской ул., ул. Марата, Свечному пер., Лиговскому пр., Кузнечному пер. до к/ст «ул. Марата» — от к/ст «пл. Репина» по Садовой ул. до к/ст «Сенная пл.» №6: от к/ст «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до ул. Чапаева, далее по ул. Чапаева, ул. Котовского, Б. Монетной ул., ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова, до к/ст «Ст.м. «Выборгская» (обратно: по Лесному пр., Гренадерской ул.) №10: от к/ст «пр. Солидарности» по действующей трассе до Заневского пр., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина до к/ст «Перекупной пер.» (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.) №20: от к/ст «пр. Культуры» по действующей трассе до, до к/ст «Станция метро «Выборгская» №23: от к/ст «пр. Солидарности» по действующей трассе до Заневского пр., далее по Заневскому пр., мосту Александра Невского, Амбарной ул., Херсонской ул., Исполкомской ул., пр. Бакунина до к/ст «Перекупной пер.» (обратно: по Перекупному пер., Херсонской ул.)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что трамваи с номерами 10, 23, 39 изменят маршрут с 3 мая.