Трубы в Петербурге стали ремонтировать на 12 минут быстрее

Среднее время устранения дефектов в 2018 году - 5,6 часа. Фото: pixabay.com

Среднее время устранения дефектов в 2018 году - 5,6 часа. Фото: pixabay.com

ГУП “ТЭК СПБ” заработал за 2018 год 286 млн рублей.

Эксперты оценили чистую прибыль ГУП “ТЭК” за 2018 год — она составила 286 млн, и это лучшая цифра предприятия за 7 лет, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 30 апреля.

В предприятие вложили почти 9 млрд рублей. На эти деньги ГУП “ТЭК СПБ” проложил 140 км тепловых сетей и запустил свыше 230 объектов теплоснабжения. В 2019 году предприятие починит и проложит еще 145 км сетей.

В среднем дефекты на трубах начали ремонтировать за 5,6 часа. В 2017 году показатель составлял 5,8 часа — то есть трубы стали ремонтировать на 12 минут быстрее.

В правительстве Петербурга подчеркнули, что ГУП “ТЭК СПБ” расплатилось по кредитам за последние 3 года. Собираемость платежей с жителей Петербурга превысила 102% в 2018 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько долгов с жителей Санкт-Петербурга собрали за отопление.