Трубы в Петербурге стали ремонтировать на 12 минут быстрее

Среднее время устранения дефектов в 2018 году - 5,6 часа. Фото: pixabay.com
Среднее время устранения дефектов в 2018 году - 5,6 часа. Фото: pixabay.com

ГУП “ТЭК СПБ” заработал за 2018 год 286 млн рублей.

Эксперты оценили чистую прибыль ГУП “ТЭК” за 2018 год — она составила 286 млн, и это лучшая цифра предприятия за 7 лет, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 30 апреля.

В предприятие вложили почти 9 млрд рублей. На эти деньги ГУП “ТЭК СПБ” проложил 140 км тепловых сетей и запустил свыше 230 объектов теплоснабжения. В 2019 году предприятие починит и проложит еще 145 км сетей.

В среднем дефекты на трубах начали ремонтировать за 5,6 часа. В 2017 году показатель составлял 5,8 часа — то есть трубы стали ремонтировать на 12 минут быстрее.

В правительстве Петербурга подчеркнули, что ГУП “ТЭК СПБ” расплатилось по кредитам за последние 3 года. Собираемость платежей с жителей Петербурга превысила 102% в 2018 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько долгов с жителей Санкт-Петербурга собрали за отопление.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
ГУП «ТЭК СПб отопление отчет ремонт теплосети статистика трубы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шоу по мотивам фильма «Аватар» покажут шоу Cirque du Soleil В Петербурге
На майские праздники в Ленобласти усилят меры по обеспечению правопорядка
Индийские военные опубликовали фото следов снежного человека
Мозаичное панно «Афганистан», предназначенное для метро, продают на Avito
В Ленобласти продолжается расследование убийства мужчины в Сертолово
В Петербурге понятие малообеспеченной семьи изменят
Санкт-Петербург стал одним из самых джазовых городов России
С 1 мая в Петербурге туристам подскажут путь волонтеры на сегвеях