В Петербурге в ночь на 2 мая не будут разводить мосты

Путешественники, которые приехали в Петербург не увидят разведенных мостов. Фото: pixabay

Путешественники, которые приехали в Петербург не увидят разведенных мостов. Фото: pixabay

В ночь с 1 на 2 мая в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты. Горожане вне зависимости от времени суток доберутся в любую точку на карте. А вот туристы не обрадуются.

В праздничную ночь путешественники не смогут полюбоваться традиционным зрелищем в Петербурге, зато без проблем доберутся в любую точку города.

О данном факте сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

В эту ночь также будет функционировать подземный метрополитен, а сообщение наземного общественного транспорта будет налажено на все майские праздники.

Отмена разводки связана с праздником весны и труда. Дело в том, что в Петербурге разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни.

Важно отметить, что в ночь с 30 апреля на 1 мая мосты по Неве и Большой Неве будут разводиться по графику.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге начнет работать ночной поезд-челнок в метро. Круглосуточные вагоны будут перевозить горожан от «Адмиралтейской» до «Спортивной» в ночь с 30 апреля на 1 мая.