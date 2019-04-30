В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Политика и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в больницу миланского пригорода Сеграте. Об этом сообщает «РИА Новости».

По информации издания, Берлускони обратился к врачам из-за острой боли в почках.

Сейчас экс-премьер чувствует себя хорошо и уже сегодня, 30 апреля, намерен принять участие в пресс-конференции, организованной его партией «Вперед, Италия.

Мероприятие будет посвящено представлению кандидатов на майских выборах в Европарламент. В начале 2019 года Берлускони заявлял, что намерен туда баллотироваться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Любовь Успенскую госпитализировали в одну из московских больниц.

Концерт, который должен был состояться сегодня, 22 апреля, пришлось отменить. Как сообщает источник из окружения артистки, сейчас Успенская находится под присмотром медиков. Из-за проблем со здоровьем она вынуждена была отменить свой концерт в Барнауле.