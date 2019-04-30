Дзюба рассказал о своем самочувствии после травмы

Футболист уверяет, что все не так плохо, как он думал.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Артем Дзюба получил травму во время матча с «Крыльями Советов». Изначально игрок решил, что ему предстоит долгий период реабилитацию, но все обошлось. Дзюба рассказала, что все поправимо в короткие сроки. Поэтому, заверил «сине-бело-голубой», он пропадет с поля совсем ненадолго – как только Дзюба сможет, он снова выйдет играть за «Зенит».

«Будем стараться побыстрее восстановиться», — поделился Дзюба, поблагодарив всех, кто за него переживал.

Напоминаем, что встреча состоялась два дня назад и завершилась со счетом 4:2 в пользу «Зенита». Сергей Семак после матча отметил, что не уверен – будет ли Дзюба играть с «Ахматом». К слову, игра пройдет уже четвертого мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Виллаш-Боаш рассказал о впечатлениях от “Зенита” Семака.