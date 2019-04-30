В Петербурге планируют привить 37 тысяч человек против энцефалита

На данный момент клещи не успели заразить петербуржцев ни энцефалитом, ни болеллиозом.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу заявил, что необходимо сделать прививки почти 40 тысячам человек. Несмотря на то, что на апрель приходится активность клещей, они пока что не успели покусать слишком много людей – показатель не превышает норму. Специалистов радует и то, что клещи не заразили пока петербуржцев ничем, но это не значит, что прививка не нужна. Именно укол может спасти человека от клеща, так что в ведомстве просят петербуржцев подумать о таких вещах заранее. Уточняется, что обезопасили себя почти 20 тысяч человек.

Напоминаем, что в больницу им. Боткина уже обратились как минимум 40 человек, которых покусали клещи. Эксперты уверяют, что при обнаружении клеща лучшее решение – это обратиться к врачу, чтобы он удалил кровопийцу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти активизировались клещи. Пострадали 72 человека.