В Петербурге отчим и пасынок устроили драку на ножах

В Петербурге в одном из домов по проспекту Художников 18-летний парень устроил со своим отчимом драку на ножах. Оба мужчины были госпитализированы.

Инцидент произошел в доме № 41 по проспекту Художников в Выборгском районе Петербурга 30 апреля.

Что послужило причиной конфликта, переросшего в поножовщину, выясняют сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге спор за место в трамвае кончился поножовщиной. Инцидент произошел в трамвае №60. 55-летний мужчина потребовал от неизвестного молодого человека уступить ему место, на что парень ответил отказом и ударом ножа в плечо мужчине.