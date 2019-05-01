Семак о “Зените”: “Затрачено колоссальное количество сил и эмоций”

Тренер заявил, что команде Петербурга нужно победить в Грозном, но это будет непросто.

Сергей Семак заявил, что “Зенит” Санкт-Петербурга затратил огромное количество сил и эмоций на последние три матча. Команде нужно прийти в себя и подготовиться к матчу с «Ахматом», сообщили в “Зените” 1 мая.

Следующая игра клуба Петербурга пройдет в Грозном против “Ахмата” 4 мая.

Семак назвал “Ахмат” сбалансированной командой, которая проводит надежные матчи, не позволяя противнику создавать много моментов у ворот. Игра обещает быть непростой, уверен тренер сине-бело-голубых.

Тренер заявил, что перед “Зенитом” стоит задача победить — но оборону ”Ахмата” будет непросто вскрыть, учитывая, что команда играет в три центральных защитника. При этом игроки Грозного любят быстрые атаки и игру на флангах.

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