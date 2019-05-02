Дополнительные поезда через Великий Новгород запущеы РЖД

Оба поезда остановятся в Великом Новгороде. Фото: РЖД
Оба поезда остановятся в Великом Новгороде. Фото: РЖД

Два дополнительных поезда, следующих из или до Санкт-Петербурга, запущены РЖД на время майских праздников.

Данная мера принята, чтобы жителям было проще попасть на парад в Москву.

Руководство РЖД распорядилось пустить два дополнительных поезда дальнего следования на время проведения майских праздников.

Первый поезд будет следовать из Москвы с Ленинградского вокзала и прибывает в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал. Данный поезд отправляется 8 мая, в предверии Дня Победы.

Второй поезд будет идти 12 мая. Маршрут его следования начнется в Санкт-Петербурге, отправится поезд с Московского вокзала. Он прибудет в Москву на Ленинградский вокзал.

Известно, что ба поезда будут совершать остановку в Великом Новгороде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
день победы дополнительные поезда ржд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожске дотла сгорел частный дом
Зеленский решил, кто станет главой его администрации
Беглов наградил победителей XXIX зимней универсиады
Дополнительные поезда через Великий Новгород запущеы РЖД
На Лиговском проспекте каршеринговое авто снесло светофор
МЧС предупреждает о сильном ветре 2 мая в Петербурге
В первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек
Сторонники Навального арестованы петербургским судом