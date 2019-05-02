Дополнительные поезда через Великий Новгород запущеы РЖД

Оба поезда остановятся в Великом Новгороде. Фото: РЖД

Оба поезда остановятся в Великом Новгороде. Фото: РЖД

Два дополнительных поезда, следующих из или до Санкт-Петербурга, запущены РЖД на время майских праздников.

Данная мера принята, чтобы жителям было проще попасть на парад в Москву.

Руководство РЖД распорядилось пустить два дополнительных поезда дальнего следования на время проведения майских праздников.

Первый поезд будет следовать из Москвы с Ленинградского вокзала и прибывает в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал. Данный поезд отправляется 8 мая, в предверии Дня Победы.

Второй поезд будет идти 12 мая. Маршрут его следования начнется в Санкт-Петербурге, отправится поезд с Московского вокзала. Он прибудет в Москву на Ленинградский вокзал.

Известно, что ба поезда будут совершать остановку в Великом Новгороде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в первомайском шествии приняли участие более 100 тысяч человек.